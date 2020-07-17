Ardahan'da son günlerde pnömoniye rastlanmadı
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Ardahan'da son günlerde pnömoniye rastlanmadı

Ardahan'da son günlerde pnömoniye rastlanmadıArdahan'da son günlerde zatürreye (pnömoni) rastlanılmaması halk tarafından sevinçle karşılandı.

17.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:27

Ardahan'da son günlerde pnömoniye rastlanmadı

ARDAHAN -Ardahan'da son günlerde zatürreye (pnömoni) rastlanılmaması halk tarafından sevinçle karşılandı.

Ardahanlı vatandaşların, pandemi sürecinin başından bu yana gerek Bilim Kurulu gerekse Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenen kurallara tam uyum sağladığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından pnömoniye rastlanmayan iller arasında gösterilen Ardahan'da vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyor.

MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları, sürecin başından bu yana gerek Bilim Kurulu gerekse Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenen kurallara Ardahanlıların tam uyum sağladığını belirterek, "Ardahan halkı pandeminin başlamasının ardından uyulması gereken kurallara dikkat ediyordu. Vaka sayısında kısa süreli bir artış oldu. Bunun sebebi il dışında yaşayan Ardahanlıların kente gelişiyle vaka sayısında artış gözlendi. Ardahan'da sağlık sistemimizde bir sıkıntı yok. Hastanemizde gerekli tedbirler alındı. Son günlerde de vakaya rastlanmaması mutluluk verici bir haber. Ardahan halkı sosyal mesafesine ve maskesine dikkat ediyor" şeklinde konuştu.

"Ardahanlılar sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere tüm kurallara uyuyor" diyen Yavuz Irmak, "Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çabasına ve gayretine teşekkür ediyoruz. Ardahan halkı olarak bizler sosyal mesafe ve maskesiz dışarı çıkmamak başta olmak üzere tüm kurallara riayet ediyoruz. Ardahan'da son üç günde vaka yok ve bundan dolayı da mutluyuz" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.

Ardahan'da son günlerde pnömoniye rastlanmadı

Kaynak: İHA

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