Son dakika haberi! Ardahan'da sokağa çıkmaya kısıtlama değil, soğuk engel oldu

Son dakika haberi: Ardahan'da sokağa çıkmaya kısıtlama değil, soğuk engel olduKORONAVİRÜS haritasında turuncu rengiyle 'yüksek riskli iller' arasında gösterilen Ardahan'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına rağmen soğuk hava vatandaşlara izin vermedi.

Ardahan'da sokağa çıkmaya kısıtlama değil, soğuk engel oldu

KORONAVİRÜS haritasında turuncu rengiyle 'yüksek riskli iller' arasında gösterilen Ardahan'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına rağmen soğuk hava vatandaşlara izin vermedi.

Kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinden sonra turuncu renkle 'yüksek riskli' iller arasında olan Ardahan'da tedbirler artarak devam ediyor. Kontrollerin sıklaştığı kentte, hafta sonu tatilinin ilk günü oldukça sakin geçti. Kısıtlamadan muaf olunmasına rağmen kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Havanın soğuk olması nedeniyle çok fazla kişinin sokağa çıkmadığı kentte, dışarı çıkanlar da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra evlerine döndüler.

Kentte Hastalıkla mücadele noktasında özel ve sivil bir ekip kuruldu. Kadın ve erkek emniyet ve jandarma personelinden oluşan ekiplerin, kent genelinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor

FENOMEN MUHTARDAN UYARI DIŞARI ÇIKMAYIN

Bu arada Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 2019'da muhtarlık adaylığını açıkladığı görüntüleriyle ilgi çeken Çağatay Amanak(7) vatandaşları maske mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Amanak 'Korona virüse karşı korunmalıyız. Evlerimizden çıkmamalıyız. Maskemizi takmalıyız. Ellerimizi ovarak 24 saat yıkamalıyız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı