Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
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Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor Ardahan'da Ramazan ayı denetimleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi.

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Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da Ramazan ayı denetimleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi.

Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Pazar günü beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte kısıtlamadan muaf işyerlerini denetledi. İşyeri sahiplerine ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlara Maske-Mesafe-Temizlik kurallarını hatırlatan Vali yardımcısı Gümrükçü, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uymasının önemine dikkat çekti.

Denetimlerde kentte vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görüldü.

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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