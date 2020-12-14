Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza

14.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:32

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu belirtildi.

Kısıtlama sürecinde güvenlik güçlerinin drone destekli denetimlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kısıtlama kurallarını ihlal eden 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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