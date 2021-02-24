Ardahan'da soğuktan etkilenen vatandaşların imdadına jandarma koştu

Ardahan'da kar yağışı altında kara yolunda ilerleyen ve donma tehlikesi geçiren iki kişi, jandarma ekiplerince ikametlerine ulaştırıldı.

Ardahan'da kar yağışı altında kara yolunda ilerleyen ve donma tehlikesi geçiren iki kişi, jandarma ekiplerince ikametlerine ulaştırıldı.

Posof İlçesindeki Söğütlükaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ilgar Dağı Asmakonak Yaylası mevkisindeki devriye sırasında yaya olarak Damal ilçesine gitmeye çalışan iki kişiyi fark etti.

Donmak tehlikesi geçirdiği belirlenen kişiler, ekipler tarafından devriye aracına alınarak Söğütlükaya Jandarma Karakoluna götürüldü.

Isınmaları ve gerekli ihtiyaçları sağlanan kişiler, daha sonra jandarma ekiplerince ikametlerine bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh