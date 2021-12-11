ARDAHAN'DA SOĞUK VE SİSLİ HAVA ETKİLİ - Haberler
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ARDAHAN'DA SOĞUK VE SİSLİ HAVA ETKİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da soğuk ve sisli hava etkili oldu.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da soğuk ve sisli hava etkili oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20.5 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin -15.4 dereceyı gösterdiği Ardahan merkezde ise elektrik tellerinde krağı oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle örterek önlem alıyor. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken ağaçlar da kırağı tuttu. Elektrik tellerinin kırağı ile kaplanan kentte soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.

ARDAHAN'DA SOĞUK VE SİSLİ HAVA ETKİLİ

ARDAHAN'DA SOĞUK VE SİSLİ HAVA ETKİLİ

ARDAHAN'DA SOĞUK VE SİSLİ HAVA ETKİLİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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