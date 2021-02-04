Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor
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Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

04.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:36
Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Ardahan'da etkili olan sis ve dondurucu soğuk yaşamı zorlaştırıyor.

Ardahan'da etkili olan sis ve dondurucu soğuk yaşamı zorlaştırıyor.

Gece sıfırın altında 18 dereceyle Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti olan Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte sis de etkili oluyor.

Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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