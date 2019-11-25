Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:07

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.



Gece en düşük hava sıcaklığı Göle ilçesinde eksi 12 derece oldu. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar gibi sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi.



Çocuklar aç kalan ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını süt ve yiyecek vererek besliyorlar. - ARDAHAN

Kaynak: İHA