Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12
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Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:07
Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.


Gece en düşük hava sıcaklığı ilçesinde eksi 12 derece oldu. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar gibi sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi.


Çocuklar aç kalan ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını süt ve yiyecek vererek besliyorlar. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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