Ardahan'da soğuk hava

Ardahan'da soğuk hava

Kırağı kaplanan araçlardan görüntü Akü takviyesi yapılan araçlar Aracı donan vatandaşın konuşması Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.

04.11.2019 11:06
Ardahan'da soğuk hava

Kırağı kaplanan araçlardan görüntü

Akü takviyesi yapılan araçlar

Aracı donan vatandaşın konuşması Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.

Dondurucu soğuklardan dolayı birçok araç çalışmakta güçlük çekti. Araçlara akü takviyesi yapıldı.

Açık alanda park halindeki araçlar kırağı ile kaplandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Ardahan'da soğuk hava
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