Ardahan'da soğuk hava

Ardahan'da soğuk hava

Radyatörü donan araçtan görüntü Vatandaşlardan görüntü Araç sahibinin konuşması Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.

03.11.2019 10:54
Ardahan'da soğuk hava

Radyatörü donan araçtan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Araç sahibinin konuşması

Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.

Kaynak: AA

VİDEO: Ardahan'da soğuk hava
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