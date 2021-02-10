Ardahan'da sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu

Ardahan'da etkili olan yoğun sis ve kırağı, güzel manzaralar oluşturdu.

Ardahan'da etkili olan yoğun sis ve kırağı, güzel manzaralar oluşturdu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, özellikle Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.

Sisin yanı sıra etkili olan soğuk hava ise bitkilerde kırağıya neden oldu.

Şehirde sis ve kırağından dolayı güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh