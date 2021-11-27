Ardahan'da sis ve buzlanma hasarlı trafik kazasına yol açtı - Haberler
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Ardahan'da sis ve buzlanma hasarlı trafik kazasına yol açtı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da sis ve buzlanma hasarlı trafik kazasına yol açtı

Ardahan'da sis ve buzlanma hasarlı trafik kazasına neden oldu.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sis ve buzlanma hasarlı trafik kazasına neden oldu.

Göle ilçesinde Ardahan-Kars- Erzurum bağlantılı çevre yolunun Ardahan Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AR 978 plakalı kereste yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve sisin ulaşımı aksattığını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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