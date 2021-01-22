Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ardahan'da 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Lehimli köyünde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeği "Obur"un da kullanıldığı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh