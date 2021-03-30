Ardahan'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla V.P, M.Ç, M.A. ve C.Ö'yü adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan aramada 4 tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 4 cep telefonuna da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı, "silah kaçakçılığı" iddiasıyla tutukladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh