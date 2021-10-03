Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler
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Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, kentte şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte akşama doğru başlayan sağanak, yer yer doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttıran dolu, Yaylacık ve Tepesu köyleri bölgelerindeki tepeleri beyaza bürüdü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

 Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
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Haber: Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler
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