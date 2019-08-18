18.08.2019 17:30

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte akşama doğru etkili olan rüzgar, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli sağanak ve doluya bıraktı.

İl merkezinde aniden bastıran ve 10 dakika gibi kısa süreli etkili olan sağanak ile dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binalara sığınırken, bazıları ise araçların doludan zarar görmemesi için üstlerini örtülerle örttü.

Sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: AA