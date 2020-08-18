Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:44

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte akşama doğru aniden başlayan sağanak, etkisini arttırarak devam etti.

Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Atatürk mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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