Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp etkisini arttırarak süren sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli sağanak sebebiyle şehrin Ortageçit köyündeki bazı yollar zarar gördü.

Kaynak: AA