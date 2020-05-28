Ardahan'da şiddetli rüzgar ve sağanak Ardahan'da gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Ardahan'da gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ardından Ardahan kent merkezi ile ilçelerinde olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı. Kent genelinde etkili olan sağanak, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Ardahan-Artvin kara yolunda yıldırım düşmesi, kameralarca kaydedildi. Kaynak: AA