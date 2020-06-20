Ardahan'da şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu Ardahan'da şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu Ardahan'da aniden bastıran dolu yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Ardahan'da şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu ARDAHAN - Ardahan'da aniden bastıran dolu yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan birçok araç zarar gördü. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan ve kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, Haziran ayının ortasına gelinmesine karşın, yazın bir türlü gelmediğini söyledi. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara geçidi, şiddetli dolu yağışı nedeniyle adeta kar yağmışcasına beyaza büründü. Ardahan valiliği vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kaynak: İHA