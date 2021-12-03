Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 19 derece ölçüldü - Haberler
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Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 19 derece ölçüldü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 19 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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