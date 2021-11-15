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Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

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Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 9'u gördü, ilçede araçların camları buz tuttu. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gündüz artı 5 derece olarak ölçüldü.

Kasım ayında kar ve soğuk havaya alışık olduklarını söyleyen Durmuş Bulut, "Geceleri eksi 9 dereceye düşen sıcaklık, gündüzleri ise tam tersi artı 10 ile 14 derece arasında değişiyor. Buna da şükür. Önceki yıllarda bu aylarda kar yağardı. Sıcaklık ise eksi 25 dereceye kadar düşerdi. Buna da şükür" dedi.

Öte yandan mahalleli, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için kaldırımlara yem bırakıyor.

(Olgun Yıldız/İHA)

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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