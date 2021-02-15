Ardahan'da siber suçlarla mücadele çalışmaları

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, kentin belirli noktalarında çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında, kentin işlek noktalarında siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık oluşması amacıyla çeşitli konularda vatandaşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Ekipler, ayrıca bilgilendirme içerikli broşürleri valilik ve belediye başta olmak üzere birçok kurumun girişlerine astı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh