Ardahan'da siber suçlarla mücadele çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da siber suçlarla mücadele çalışmaları

15.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:32
Ardahan'da siber suçlarla mücadele çalışmaları

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, kentin belirli noktalarında çalışma yaptı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, kentin belirli noktalarında çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında, kentin işlek noktalarında siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık oluşması amacıyla çeşitli konularda vatandaşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Ekipler, ayrıca bilgilendirme içerikli broşürleri valilik ve belediye başta olmak üzere birçok kurumun girişlerine astı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Mesut Özil Arda Turan Osman Özköylü Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da siber suçlarla mücadele çalışmaları - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:33:58. #1.15#
title