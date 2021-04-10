Ardahan'da sağanak ve şiddetli rüzgar ulaşımı aksattı
Ardahan'da aniden bastıran şiddetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da aniden bastıran şiddetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Sağanağın şiddetini artırdığı Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım güçlükle sağlandı.
Sağanakla birlikte şiddetli rüzgar nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunun Hanak yol ayrımında bazı trafik işaret levhaları yerinden çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh