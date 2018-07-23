Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.



Ardahan'da il genelinde aralıklarla sağanak görüldü. Sağanağın etkili olduğu kent merkezi ile merkeze bağlı Tepesuyu köyü arasında, bir ara dolu da görüldü.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının ardından etraf dolu taneleriyle beyaza büründü.

Ardahan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın 20 dakika aralıksız sürdüğünü belirterek, "Sonra bu manzara ortay açıktı. Mahallemiz ile Tepesu köyü arası beyaz örtü ile kaplandı. Birçok vatandaşın ekili arazisi zarar gördü." dedi.

Yağışın hasara yol açtığını vurgulayan Özer, mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlardan yardım talep edeceğini sözlerine ekledi.