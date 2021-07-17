Ardahan'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
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Ardahan'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede Kazım Karabekir ve Kongre caddelerinde su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Sürücüler ise yollarda biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İlde sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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