ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı binaların alt katlarını su bastı.

ARDAHAN'da sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı binaların alt katlarını su bastı. Evlerinin bahçesinde düğün yaparken sağanaya yakalananlar ise çadırın altına girerek korunmaya çalıştı. Kentte öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 2 saat aralıksız devam sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü. Bodrum katındaki bazı iş yerlerini ise su bastı. Yağış sırasında kent için trafik de bir süre aksadı. Ardahan Sanayi sitesinin bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Bu arada evlerinin bahçesinde düğün yapanlar da yağmurdan nasiplerini aldı. Bir anda yağan sağanak nedeniyle çadırda mahsur kalan davetliler sular içinde kaldı. Mahsur kalan vatandaşları düğün sahipleri araçlarla tahliye ettiler.

ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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