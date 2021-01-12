Ardahan'da sağanak etkili oldu

Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sağanak etkili oldu.

Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sağanak etkili oldu.

Kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak nedeniyle cadde ile sokaklardaki kar ve buz kütleleri erimeye başladı.

Sağanak sonrası ev ve iş yerlerin camlarında oluşan damlacıklar güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Şehrin yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh