Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru etkisini atırdı. Sağanaktan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle kent merkezinde gök gürültüsü ile etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardahan'da hafta sonu yağışlar etkisini sürdürecek.

Kaynak: AA