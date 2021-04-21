Ardahan'da ruhsatsız silah bulunduran 17 kişi hakkında soruşturma
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Ardahan'da ruhsatsız silah bulunduran 17 kişi hakkında soruşturma

Ardahan'da ruhsatsız silah bulunduran 17 kişi hakkında soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da 1 Ocak tarihinden bu yana düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız silah bulunduran 17 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da 1 Ocak tarihinden bu yana düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız silah bulunduran 17 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01 Ocak 2021 tarihinden bu yana Ardahan il genelinde icra edilen operasyonlar ve huzur güven uygulamaları sonucunda ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yapılmış ve ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulmuştur" ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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