Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haberler
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Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait 1 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi kolye ucu ve 1 adet sikke ele geçirildi.

ROMA (İHA) - Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait 1 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi kolye ucu ve 1 adet sikke ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göle İlçesi Durucasu köyü mevkiinde icra edilen yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde, araç sürücüsünün üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen; 1 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi kolye ucu ve 1 adet sikke ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

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