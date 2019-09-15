Ardahan'da rahvan at yarışları heyecanı

15.09.2019 17:52

Ardahan'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğu Anadolu Rahvan At Yarışları Şampiyonası yoğun ilgi gördü. Sahiplerine kupa ve ödül kazandırmak için kıyasıya yarışan rahvan atlar nefesleri kesti.

Ardahan Valiliği ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün organizasyonuyla 6 kategoride yapılan yarışları izlemek için çok sayıda kişi, Sulakyurt köyündeki sahaya akın etti. Yarışları Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ile çok sayıda kişi izledi.

Vali Mustafa Masatlı, rahvan yarışlarının kendisine göre kuralları olan bir spor olduğunu belirterek, "Bozkırdan gelen bir gelenek olduğu için burada insanlarımız atların çok daha hızlı koşmasından ziyade, bir rahvan yürüyüşü nasıl, rahvan kültürü nasıl gösteriliyor, onu görecekler. Böylesine bir geleneksel sporun il ölçeğinde devam ettirilmesi tabii çok zor. Buna çok kişinin destek vermesi gerekiyor. Yaklaşık 14 ilden buraya gelenler var" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu da, "Müthiş bir duygu rahvan yarışları. Bu atlar koşmuyor, aynı anda ayaklarının yerde olması gerekiyor. Atı kontrollü yarıştırmak çok zor bir iş anladığım kadarıyla. Biniciler de gördüğüm kadarıyla çok profesyoneller. Çok etkilendim, çok güzel" diye konuştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 14 ilden toplam 70 atlının katıldığı çekişmeli yarışlarda farklı kategorilerde birinci olan at ve binicilerine 1500 ile 6 bin 500 TL arasında ödül ve kupa verildi.

Yarışların ardından Vali Mustafa Masatlı, rahvan at ile gezinti yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katılımcılardan genel görüntü

Vali Mustafa Masatlı'nın kürsü konuşması

Rahvan yarışlarından genel detay

Röportajlar

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile röportaj

Kupa töreninden genel detay

Vali Mustafa Masatlı'nın ata binmesi ve konuşması

Kaynak: DHA