Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
20.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:47
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokakta "PKK/KCK propagandası" yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, kent merkezinde 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh