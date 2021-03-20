Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

20.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:47
Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokakta "PKK/KCK propagandası" yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, kent merkezinde 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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