Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla A.Y'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, Terör, PKK, Güncel, Haber

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