Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor

05.10.2019 09:08

Ardahan'da yöresel peynir çeşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen 'Dağ Bitkisi Çeşnili Peynir Üretimine Yenilikçi Bakış' projesi tamamladı.



Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci Ardahan'ın kaşar peynirinin piyasada önemli bir yere sahip olduğunu, bu proje sayesinde diğer peynirlerin de pazarda yer bulacağına inandığını dile getirdi.



Şehrin ve ülkenin tanıtımı açısından peynirin çok iyi bir materyal olduğunu söyleyen Demirci, "Ardahan'ın kendine ait kaşar peynirini tanıtmaya başladık. Şehrimizde bulunan üreticilerimizin katkıları ve Avrupa birliği desteği ile ilimizde üretilen yerel peynirlerin farkındalık oluşturması açısından çok önemli bir proje. Lezzet açısından Avrupa'da üretilen peynirlerle yarışabilecek ileri düzeyde olduğunu da gösteriyor. Özellikle floranın çeşitliliği sebebiyle aromatik bitki sayısının fazla olması bu pazarda da Ardahan peynirlerinin yer bulacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından proje kapsamında geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen peynirlerin tanıtımı yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA