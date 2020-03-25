Ardahan'da parklarda ki banklar sökülüyor Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından salgın hastalık nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde kalmalarını sağlamak için parklardaki bankları söküyor.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından salgın hastalık nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde kalmalarını sağlamak için parklardaki bankları söküyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Demir, "Bu süreçteki aldığımız bütün önlemler vatandaşlarımızın sağlığı için. Korona Virüsle mücadele de Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA