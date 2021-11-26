Ardahan'da otomobil içerisinde 53 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Ardahan'da otomobil içerisinde 53 tarihi eser ele geçirildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da otomobil içerisinde 53 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da otomobilde yapılan aramada 53 tarihi eser ele geçirildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da otomobilde yapılan aramada 53 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şırnak'tan geldiği belirlenen bir otomobili Ardahan-Göle kara yolunda durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, ikişer gümüş sikke ile yüzük ve 4 obje ile 45 sikke olmak üzere toplam 53 tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında işlem başlattı.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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