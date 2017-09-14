Ardahan'da Örtü Yangınları

Ardahan'ın Çetinsu köyü mevkinde ve Çıldır ilçesinde örtü yangını çıktı.



Ardahan'ın Çetinsu köyü fidanlığı ile Çıldır ilçesi kuzeyinde henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı. Geniş alana yayılan yangınlar, rüzgar ve kurumuş otlar sebebiyle kısa sürede büyüdü.



Orman İşletme Şefliği görevlileri, yangınların ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşın öncelikle Çetinsu köyü mevkisindeki yangına müdahale etti. Müdahaleye rağmen fidanların bulunduğu 1 dekar alan yandı.



Alanda soğutma çalışmaları başladı.



Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü yangınlarına anında müdahale ettiklerini ancak önceliklerinin orman yangınları olduğunu belirterek, "Çetinsu köyünde küçük fidanlıkta yangın çıktı. Söz konusu yangına müdahale edildi ancak fidanlar küçük olması nedeniyle yaklaşık 1 dekarlık alan yandı." diye konuştu.



Çıldır'daki örtü yangınında ise AFAD'dan destek aldıklarını belirten Kaya, önceliklerinin örtü yangınların ormanlık alanlara sıçramasını önlemek olduğunu ve başardıklarını sözlerine ekledi.



Çıldır'ın kuzeyindeki bir tepede çıkan örtü yangınında ise 1 dekar alan zarar gördü.