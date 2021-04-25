Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
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Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Uzun bir çalışmanın sonunda yangın söndürüldü.

Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde ki ormanlık alanda, saat 15: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin mudahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürülen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son Dakika | ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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