Ardahan'da ormanda kaçak ağaç kesen kişilere işlem yapıldı

Ardahan'da ormanda kaçak ağaç kesen iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ardahan'da ormanda kaçak ağaç kesen iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bağdeşen ve Göle ormanlığında yaptığı çalışmada, iki kişiyi kaçak ağaç keserken yakaladı.

Söz konusu kişilere "Orman Kanununa Muhalefet"ten işlem yapıldı.

Aynı kişilere ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh