Ardahan'da orman yangını Ardahan'da orman yangını Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ardahan'da orman yangını

ARDAHAN - Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre Ardahan'a 14 kilometre uzaklıkta bugün saat 15.00 sıralarında Ardahan merkez Kartalpınar köyü şahin tepesi bölgesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Verici istasyonlarının bulunduğu bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi.

Kaynak: İHA