Ardahan'da orman yangını
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Şahinbey, Güncel

Ardahan'da orman yangını

ARDAHAN'da, Kartalpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

12.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:36
Ardahan'da orman yangını

ARDAHAN'da, Kartalpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Kartalpınar Köyü Şahinbey verici istasyonu yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle araziyi duman kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itafiye araçları ve arazözler müdahale etti. Zaman zaman yağmurun da etkili olduğu bölgedeki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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