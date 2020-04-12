Ardahan'da orman yangını
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Ardahan, 3. Sayfa

Ardahan'da orman yangını

Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

12.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:33
Ardahan'da orman yangını

Ardahan'da merkez Kartalpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'a 14 kilometre uzaklıkta bugün saat 15.00 sıralarında Ardahan merkez Kartalpınar köyü şahin tepesi bölgesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Verici istasyonlarının bulunduğu bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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