Ardahan'da öğretmenler yemin etti

26.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34

Ardahan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Valiliğimizce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı'nın da katıldığı etkinlikler, Gençlik Merkezinde düzenlenen yemek programı ile başladı. Buradaki programda öğretmenler canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.



24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler daha sonra Gençlik Merkezi'nde devam etti. Burada ki programda göreve yeni başlayan stajyer öğretmenlerin yemin merasimi geçekleştirildi. İl Genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verildiği programda şiir ve türkü dinletisi, oratoryo ve sinevizyon gösterimi sunuldu.



Programda konuşan Vali Masatlı, "İnsanlığın günümüze kadar sağladığı gelişimin ve değişimin temelinde şüphesiz eğitim vardır. Eğitim ve bilgi, ülkelerin dünya üzerindeki gücünü ve konumunu belirlediği gibi, insanlığın huzur, barış, kardeşlik, ahlak ve adalet ideallerine ulaşmasında da temel araçtır. Bu nedenle Millet olarak eğitimde sürekli bir gelişim ve değişimi sağlamak en temel görevimizdir. Bu değişimin ve gelişimin ana aktörü ise şüphesiz öğretmenlerimizdir. İlk emri; "Oku!" olan bir dinin, tarihte çağ açıp, çağ kapatan bir medeniyetin, bilim ve teknolojiye referans olmuş bir Milletin mensupları olarak, bizim için öğrenmenin ve öğretmenlerimizin çok büyük bir önemi ve anlamı bulunmaktadır. Bir öğrenci için, öğretmenlerimiz, hem öğreten hem de bir anne ve babadır. Bu bakımdan öğretmenlerimiz, hal ve hareketleriyle, yaşam anlayışı ile öğrencinin en büyük rol modelidir. Şunu özellikle bilmeliyiz ki, öğretmenlik, asla sınıfta başlayan ve zil çalınca biten bir meslek değildir. Onun için öğretmenlerin görevleri çok önemli ve çok kutsaldır. Dolayısıyla bir öğrenci, öğretmenin giyim tarzından, esprilerinden, davranışlarından kendisine sürekli pay almaktadır. Bu anlamda öğretmenin, hayatın her evresinde sözleriyle, davranışlarıyla da ders verdiğini bilmemiz gerekir. Bilginin ve eğitimin gerçek sermaye ve zenginlik üreten başlıca kaynak haline geldiği günümüzde, bugün öğretmenlerimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Günümüze kadar bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimizin, bundan sonraki dönemde de aynı kararlılık ve çalışmayı göstereceğine inancımız tamdır. Öğretmenlerimiz, görevlerini layıkıyla yerine getirirken, ülkemizin önüne koyduğu insan odaklı yeni yönetim anlayışının gereği olarak, eğitimde de 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha eğitimli, daha donanımlı, bilgiyi ve teknolojiyi iyi kullanan nesiller yetişmesi noktasında tüm imkanlar seferber edilmektedir. Artık Okullarımız modern imkanlarla eğitim vermekte, yurtlar, sosyal alanlar, spor ve sanat faaliyetleri eski dönemlerle kıyas edilemeyecek derecede gelişmiş ve kendini yenilemiştir. Keza, çağın gereklerine uygun bilime dönük eğitim faaliyetleri yapılmakta, zeka geliştirici sınıflar ve bilim sanat merkezleri kurulmakta, dezavantajlı gruplar dediğimiz özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik eğitimlerde her türlü imkan ve kolaylık sağlanmaktadır. Öğretmenlerimizin işletiminde okullarımız, dünya ölçeğinde projelere imza atmaya devam etmektedir. Dünya üzerinde insanlığın gelişimine katkı sağlamış pek çok meslek vardır ve şüphesiz hepsi önemlidir. Ancak öğretmenlik mesleğini diğer tüm mesleklerden farklı ve ayrı tutmamız gerekir. Çünkü öğretmenlik, geçmişi referans alan, bugünü işleyen, yarını inşa eden bir meslektir. Bugün nerede olduğumuzu belirleyen öğretmenlerimiz olduğu gibi, yarın nasıl olacağımızın rotasını da onlar çizeceklerdir. Öğretmenlerimiz, gücünü sevgiden alır, istikameti akılla gösterir ki, bu anlayışla bilimsel düşünceyi, devlet, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle harmanlamış nesilleri yetiştirir. Bu anlamda, yarınlarımızın ümidi öğrencilerimizi; vatanını seven, insana değer veren, aklın ve bilimin ışığında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için, görevini fedakarca ifa eden öğretmenlerimizin hakkını ödemek elbette ki mümkün değildir. Öyle ki, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözleriyle millet olma bilincinin güçlenmesinde öğretmenliğin kutsal sorumluluğunu gözler önüne sermiştir. Yine İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy da, 'Öğretmenlik liyakat ve vicdan gerektirir, çünkü vazife büyüktür' diyerek öğretmenlerimizin yüksek donanıma sahip ve ahlaki açıdan örnek olmalarının önemini bizlere anlatmıştır. Enerjisini ve bilgisini ne kadar cömertçe harcarsa harcasın, verimliliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan cefakar ve fedakar öğretmenlerimizin çabalarıyla, günümüze kadar olduğu gibi, bundan sonra da yetişecek bilgili ve bilinçli nesiller sayesinde, ülkemizin daha da gelişip kalkınacağına inancımız tamdır. Bu inançla, başta "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bugün yemin ederek mesleğe başlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyor, emekli olan öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü içten en iyi dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." diye konuştu.



Etkinliklere, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Belediye Başkan Vekili Önder Güngör, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Köse, Vali Yardımcıları, Salih Keskin, Mehmet Kılıç, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA