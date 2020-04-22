Ardahan'da öğretmenler polisler için siperli maske üretti
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Ardahan, Polis, Güncel

Ardahan'da öğretmenler polisler için siperli maske üretti

Ardahan'da öğretmenlerin Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ürettiği 175 siperli maske, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan polislere teslim edildi.

22.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:56
Ardahan'da öğretmenler polisler için siperli maske üretti

Ardahan'da öğretmenlerin Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ürettiği 175 siperli maske, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan polislere teslim edildi.

Valiliğin desteğiyle, Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, polisler için 3 boyutlu yazıcılarla 175 siperli maske üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'i makamında ziyaret ederek maskeleri teslim etti.

İl Emniyet Müdürü Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Maskelerin 175. yıl anısına 175 adet üretilip müdürlüklerine verilmesinin çok ince bir düşünce olduğunu ifade eden Hayal, şöyle konuştu:

"Bu salgından çıkarılacak dersler çok. Umarım biz insanoğlu olarak, sadece Türk milleti veya Müslüman değil, tüm insanoğlu olarak bir şeyler çıkartabiliriz. Bugün eğitim camiamızın bizi düşünerek böyle bir çalışma yapması bizi mutlu kılmıştır. Yalnız olmadığımızı bize hissettirdikleri için kendilerine camiamız adına çok teşekkür ederiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Bulut da daha önce aynı çalışmayı fedakar sağlık çalışanları için de yaptıklarını anımsattı.

Bugün gelinen noktada güvenlik güçlerinin de salgınla mücadelede çok büyük fadakarlık gösterdiğini aktaran Bulut, "Sağlık çalışanlarımız gibi fedakarca çalışan güvenlik güçlerimiz için de böyle bir çalışma yapmak istedik. Sağlıkçılarımız gibi güvenlik güçlerimiz, yani polislerimizi de salgınla korumak için bu çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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