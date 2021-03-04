Ardahan'da öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Ardahan'da öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

04.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:46
Ardahan'da öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Ardahan'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ardahan Öğrenci Yurdunda olası depremlere hazırlık için yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Ardahan'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ardahan Öğrenci Yurdunda olası depremlere hazırlık için yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikatın senaryosu gereği kentte yaşanan depremde söz konusu öğrenci yurdunda yaralılar olduğu, ikinci katta ise engelli 2 öğrencinin bulunduğu bilgisi üzerine yurda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve ambulanstan oluşan ekipler sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman'ın anonsuyla başlayan tatbikatta bölgeye sevk edilen ekipler, önce bina çevresinde doğal gaz sızıntısı olup olmadığına yönelik gaz ölçümü yaptı.

Ardından ekipler içerideki yaralıları sedyelerle ambulansa taşırken itfaiye yardımıyla ikinci kattaki engelliler de kısa sürede binadan tahliye edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat sonrası Değişman, katkı ve katılım sunanlara teşekkür ederek, "Çok verimli bir tatbikat gerçekleşti. Olası afet ve depremlere hazırlık için bunların devamını sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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