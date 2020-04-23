Ardahan'da nisan karı ARDAHAN'da, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

ARDAHAN'da, nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini bu sabah bembeyaz görenler, şaşkınlık yaşadı.

Ardahan'da dün akşam aralıklarla devam eden yağmur, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçeler ile araç ve çatıların üzerleri bembeyaz oldu. Bu sabah uyanınca kent merkezini bembeyaz görenler ise şaşırdı.

Kaynak: DHA