Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü
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Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

15.07.2020 02:48 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:44

Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan alaca sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür tarafından görüntülendi. Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Özgür, "Alaca sansarı tarlada bulunan yuvasından çıkarken gördüm. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi. Daha sonra yine dışarı çıkan alaca sansar tekrardan etrafı gözetliyor. Alaca sansar daha sonra yuvasına döndü" Dedi.

Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Kaynak: İHA

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