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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan-Kars kara yolunun Ermit mevkiinde, Yunus Emre Orakçı'ın kullandığı 06 CLH 510 plakalı otomobil ile İsmail Altuntaş idaresindeki 75 M 0090 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Levent Özdemir ile minibüste bulunan Şengül Yıge yaralandı.

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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