Ardahan'da "Meryem Ana", "Artemis" ve "Wiking" heykelleri ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana", "Artemis" ve "Wiking" heykelleri yakalandı.

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana", "Artemis" ve "Wiking" heykelleri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Meryem Ana", "Artemis" ve "Wiking" heykelleri ile 6 obsidyen taşı, 2 define arama dedektörü, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh